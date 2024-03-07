Вопрос с местом для ФОКа в Янтарном решается в переговорах с Минобороны

Власти Янтарного выбрали место, где может быть построен спорткомплекс с бассейном. Участок принадлежит Министерству обороны РФ, для разработки проекта и строительства его необходимо перевести в муниципальную собственность. Об этом сообщили представители администрации Янтарного городского округа в комментариях на странице губернатора Калининградской области Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».



На каком именно участке хотят возвести объект, в администрации Янтарного пока не сообщают из-за сложности согласований. «Это вопрос федеральных коллег, поэтому мы обратились к ним и передали в прошлом году туда все необходимые документы. Сейчас они ведут переговоры с представителями военного ведомства. О принятом решении обязательно расскажем на наших официальных информационных ресурсах», — говорится в сообщении.