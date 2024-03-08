«Балтберегозащита» объяснила, что сделают с камнем, сложенным вдоль светлогорского пляжа (фото)

«Балтберегозащита» объяснила, что сделают с камнем, сложенным вдоль променада в Светлогорске. По словам представителей этой организации, этот материал понадобится при строительстве системы бун и волноломов, которым предстоит удерживать песчаные наносы, из которых формируется пляж.



«Весь камень, который сейчас временно уложен между морем и променадом, потом будет перераспределен на волноломы, — сообщили в „Балтберегозащите“. — Первый подэтап строительства пляжеудерживающих сооружений имеет протяженность 1700 метров и располагается от устья реки Светлогорки до участка соединения реконструируемой набережной и променада в районе расположения солнечных часов».

Фото - слайд Балтберегозащиты

В состав 1-го подэтапа, как уточнили специалисты, входят: строительство 4-х бун длиной от 101 до 170 м; строительство пяти волноломов длиной по 170 м и строительство водовыпуска в устье реки Светлогорки длиной более 100 м.

Отметим, что проект разделен на три этапа. Стоимость реализации всех трех этапов проекта в ценах на 4-й квартал 2021 года оценивалась в 9,5 млрд руб.