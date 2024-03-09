Власти Калининграда готовят запрет на маломерные моторные суда на шести водоемах

Летом 2024 года в Калининграде будут оборудованы для купания пять традиционных водоемов: озера Пелавское, Карповское, и Шенфлиз а также Голубые озера и обводнённый карьер в районе СНТ «Мечта». Проект соответствующего постановления размещен на сайте администрации Калининграда.



Также документ предполагает запрет на использование маломерных моторных судов на Мельничном пруду, дальнем и ближнем прудах Голубых озер, на озерах Шенфлиз, Пелавском, Карповском и Лесном. Также вводится запрет на гидроциклы на реке Преголе (от двухъярусного железнодорожного моста до моста, расположенного на 16,4 км) и в Калининградском морском канале.

Оборудование спасательных постов, подготовка специалистов и благоустройство пляжей запланированы на апрель-май, до 20 мая на пляжах должны появиться кабинки для переодевания, урны и туалеты.