В 2023 году рекордное число россиян получили ВНЖ в Аргентине

В 2023 году рекордное число россиян получили ВНЖ в Аргентине

В 2023 году вид на жительство в Аргентине получили 3,7 тыс. граждан России, это рекордное число ВНЖ, выданных россиянам за год в этой стране. Об этом в субботу, 9 марта, сообщает РБК со ссылкой на аргентинский МИД.

Годом ранее резидентами Аргентины стали 919 граждан России. Основным способом получения ВНЖ остается «беременный туризм», отмечает издание. В январе 2024-го резидентом Аргентины стал 501 гражданин России, притом что за весь 2020 год ВНЖ в республике получили 390, в 2021-м — 320 россиян.

В связи с существенным ростом числа релокантов из России сроки предоставления ВНЖ затягиваются, однако среднее число выдаваемых разрешений растет. Январский показатель по предоставлению ВНЖ россиянам (501) стал максимальным за последние годы: так в 2022-м статус резидента в среднем в месяц получали от 50 до 150 россиян, в 2023 году — от 201 до 459. В 2021-м максимально в месяц ВНЖ получали 43, а в 2020 году — 126 россиян.



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