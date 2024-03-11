59 кг проб почвы: что находили в «личных вещах» пассажиров «Храброво»

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В феврале сотрудники таможенного поста аэропорта «Храброво» выявили 64 случая нарушения правил провоза багажа. Об этом сообщила пресс-служба областной таможни.

При помощи рентген-техники таможенники находили в багаже убывающих из Калининградской области граждан товарные партии, которые пассажиры пытались вывезти под видом «товаров личного пользования». В частности, было обнаружено 90 кг новой одежды, 60 кг фиточая, 59 кг проб почвы, 40 кг видеооборудования, 21 кг демонстрационных оправ для очков, 10 кг косметологических препаратов, 9 кг янтаря-сырца, изделий из янтаря и фурнитуры для украшений, образцы ароматизаторов — 131 штука.

Таможенники напоминают, что вывоз товаров для личного пользования с территории ОЭЗ в Калининградской области на остальную часть таможенной территории ЕАЭС допускается в пределах установленных норм ввоза. Если же в багаже пассажира будут выявлены товары, которые нельзя отнести к категории «для личного пользования», дальнейший их вывоз возможен только после таможенного оформления.

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