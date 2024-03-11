Власти: на разминирование у Мечниково и Павлово нужно ещё несколько лет (фото)

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Фото: пресс-служба администрации Балтийского городского округа

В Балтийске возобновили работы по разминированию территорий. Спасателям предстоит обследовать участок площадью 50 га в районе посёлков Мечниково и Павлово, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Каждое лето в этих местах отдыхает большое количество туристов, которые разводят костры. Чтобы очистить данный участок от взрывоопасных предметов, спасателям понадобится ещё несколько лет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что взрывоопасные предметы обезвреживают и утилизируют с территории Калининградской области специалисты пиротехнического расчёта Невского спасательного центра МЧС России. Работы проводятся ежегодно с марта по ноябрь. За два года спасатели обследовали около 30 га земли в Балтийском городском округе и утилизировали 3600 снарядов и авиабомб времён Великой Отечественной войны.

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