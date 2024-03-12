«Кафедральный собор» заказал концепцию парка на месте руин Королевского замка

Госучреждение «Кафедральный собор» заказало у «Другой архитектуры» концепцию создания тематического ландшафтного парка отдыха на территории двух участков около демонтируемого Дома Советов. Закупка была осуществлена у единственного поставщика, стоимость контракта — 1,49 млн рублей, срок выполнения работ — 90 дней.



«Участок располагается в центральной части города, на территории ограниченной с севера ул. Шевченко, с запада Ленинским проспектом, с юга выездом с Московского проспекта, с востока демонтируемым зданием Дома советов», — отмечается в проекте договора.

При разработке концепции проектировщику необходимо предусмотреть не менее четырех нестационарных торговых объектов общей площадью не менее 400 м.кв. Итоговый презентационный материал должен содержать эскизы проектируемых объектов и основных элементов благоустройства, мастер-план территории благоустройства, схему проездов, пешеходных, велосипедных маршрутов и т.п. «При проектировании учесть интересы основных возрастных групп населения», — отмечается в проекте договора. Учредителем ООО «Другая архитектура», по данным из открытых источников, является Екатерина Фурс.

Речь идет о двух земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:132405:256 и 39:15:132405:38. На одном из них в настоящее время располагается автостоянка у Дома Советов, на втором — руины Королевского замка, законсервированные в 2022 году методом «повторного погружения в грунт». Ранее власти сообщали, что там планируют «скомпоновать» парк, смотровую площадку, пешеходные связи и «элементы застройки».