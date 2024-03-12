Присяжные вынесли вердикт мужчинам, обвиняемым в убийстве супругов-ветеранов

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В Правдинском районном суде присяжные заседатели признали двух местных жителей виновными в совершении жестокого убийства пожилых супругов в поселке Железнодорожный в 2007 году, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда. 

«Вечером 23 апреля 2007 года подсудимые, которым на момент совершения преступления было 20 и 24 года, зная, что у потерпевших — семейной пары из пос. Железнодорожного Правдинского района — есть накопления и ценное имущество, через незапертую дверь проникли в их квартиру, — рассказали в пресс-службе суда. — Они напали 83-летнюю женщину и на глазах ее 84-летнего супруга нанесли множественные удары руками, ногами и монтировкой по голове и телу. А потом поясом от халата стали ее душить, продолжая наносить удары, находясь при этом в непосредственной близости от ее мужа, который в силу преклонного возраста и обстоятельств не мог ей помочь и испытывал от происходящего особые страдания».

По данным следствия, когда женщина умерла, подсудимые сорвали с ее шеи золотую цепочку, а затем потребовали у ее мужа отдать всё ценное, что есть в квартире. «Когда тот отказался, с ним произошло то же, что и с его супругой, — заявили в суде. — Подсудимые похитили из квартиры золотые украшения и деньги, общая сумма похищенного составила 134 374 рубля 47 копеек».

Коллегия присяжных заседателей пришла к выводу, что при назначении наказания подсудимые не заслуживают снисхождения. Приговор суда намерены огласить 21 марта. Погибшие супруги были ветеранами Великой Отечественной войны, уточнили в пресс-службе суда.

Фото: пресс-служба Калининградского областного суда

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