Власти объяснили, в чём проблема с бывшей «Рембыттехникой»

Власти Калининграда «рассчитывают достигнуть договорённостей» в решении вопроса с состоянием территории бывшей «Рембыттехники» на ул. Багратиона. Об этом представители горадминистрации сообщили в комментариях на странице губернатора Калининградской области Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».



Один из местных жителей попросил губернатора обратить внимание на «обветшавшее здание, не видевшее ремонта несколько десятилетий, с беспорядочными вывесками на фасаде и окнах всех этажей уже не существующих фирм, когда-то арендовавших здесь помещения, вдребезги разбитую территорию и крыльцо главного входа, с левой стороны месиво из грязи с глубокими колеями от машин, которым удалось преодолеть высокий бордюр».

Сотрудники пресс-службы в ответном комментарии согласились с тем, что состояние указанной территории «оставляет желать лучшего». «Но при этом нужно понимать, что мы не можем поставить в вину предпринимателям то, что их имущество уже старенькое и выглядит непрезентабельно», — добавили в пресс-службе.

Там также сообщили, что комитетам городского хозяйства и развития дорожно-транспортной инфраструктуры было дано поручение проработать вопрос ограничения заезда автотранспорта на указанную территорию. Однако оказалось, что «там не всё просто, так как мы должны оставить возможность заезда коммунальной техники для уборки».

Также в пресс-службе отметили, то комитет муниципального контроля требовал привести в порядок территорию бывшей «Рембыттехники» ещё в прошлом году, но никаких действий со стороны арендаторов не последовало. «Сложность в том, что у земельного участка почти три десятка арендаторов, которым сложно договориться между собой. С помощью совместной работы специалистов сразу нескольких подразделений рассчитываем достигнуть договорённостей со всеми заинтересованными сторонами», — заключили представители горадминистрации.