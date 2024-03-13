Прокуратура вынудила провести ремонт балтийской трассы

Светловская прокуратура выявила многочисленные повреждения дорожного покрытия на балтийской трассе и настояла на ремонтных работах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что на региональной автомобильной дороге Калининград-Балтийск на территории Светловского городского округа имеются многочисленные повреждения дорожного покрытия. В связи с этим прокуратурой г.Светлого внесены представления руководителям ГКУ КО „Управление дорожного хозяйства Калининградской области“ и ГП КО „ДЭП-2“», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

По требованию надзорного ведомства в настоящее время проводятся работы по приведению автомобильной дороги в нормативное состояние.