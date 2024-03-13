«По хвостам бьем»: полиция Калининграда признала беспомощность перед электронными мошенниками

Калининградские полицейские зафиксировали резкий рост числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом стало известно в среду, 13 марта, на комиссии горсовета Калининграда по местному самоуправлению и социальной политике.

По данным ОМВД по Московскому району, за 12 месяцев 2023 года рост числа этих преступлений составил 35,4% (с 612 до 829). 51,3% из них составляют мошенничества, 21,1% — кражи с банковских счетов, и 11,2% — преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. При этом раскрытие этих преступлений остается на довольно низком уровне (127 в 2022 году и 137 в 2023). Похожая ситуация складывается и в других районах города.

Управляющий делами главы администрации Калининграда Алексей Асмыкович поинтересовался у представителей полиции, пытаются ли правоохранители хоть как-то остановить мошенников. «Мы понимаем, как нам действовать, — сообщил Асмыкович. — Приходили даже коллеги ваши и проводили для нас специальную лекцию о том, как не стать жертвой мошенничества. Это со стороны того, в отношении кого это мошенничество [совершается]. Мы, конечно, можем не отвечать, удалить, не выходить на контакт и быть бдительными, но какие-то методы борьбы с теми, кто эти противоправные действия осуществляет?»

«Методика раскрытия и документирования этих преступлений постоянно развивается, но мы сталкиваемся с проблемой, что у подразделений УМВД и в полиции в целом по стране нет специалистов, способных в полной мере понимать, куда двигаться, — ответил сотрудник ОМВД по Московскому району Андрей Кисов. — Скажем по-русски: по хвостам бьем. На этом, к сожалению, заканчивается. На сегодняшний день основное направление нашей деятельности — только профилактика, к сожалению». Кисов уточнил, что примерно в 98% случаев электронного мошенничества калининградские правоохранители «упираются в территорию всем известного иностранного государства».

«Еще такая проблема существует, что мы не можем оперативно получать банковскую информацию о движении денежных средств. А те люди, которые по ту сторону баррикад, в день могут эти деньги гонять», — добавил Кисов.