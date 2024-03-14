В регионе число палов травы в 6 раз превысило прошлогодние показатели

С начала года в Калининградской области зарегистрировано палов травы в 6 раз больше, чем в 2023-м. ОБ этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сотрудники МЧС выявляют земельные участки, не очищенные от прошлогодней растительности и легкосгораемого мусора. К собственникам таких участков принимаются меры. При этом за поджог травы предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Как уточнили в ведомстве, в 2023 году за нарушение правил противопожарного режима было составлено 134 протокола об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения к административной ответственности привлечено 63 физических и 54 юридических лица. Общая сумма назначенных штрафов, с учетом обжалований, составила более 24 миллионов рублей.