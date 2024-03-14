Начался второй этап строительства велодорожки по Куршской косе (фото)

Подрядчик приступил к работам на следующем участке велодорожки на Куршской косы, стройка сейчас ведется в поселке Лесной. Об этом сообщает администрация Зеленоградского округа.



«Подрядная организация, определённая по итогам конкурсных процедур, приступила к выполнению работ по устройству велодорожки в поселке Лесной.

Работы выполняются в рамках муниципального контракта», — говорится в сообщении.

Год назад руководство нацпарка рассказывало о готовности 7-километрового участка трассы, от КПП на въезде на косу до пос. Лесной. Второй и третий этапы должны пройти вдоль автомобильной дороги и закончиться у КПП в районе погранперехода Морское — Нида.

Строительством велодорожки на косе занимается ООО «Проектно-строительная компания Луч» из Москвы. Компания выиграла конкурс в июле прошлого года, снизив стоимость контракта с 408,7 млн руб. до 402,5.