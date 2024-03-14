Начался второй этап строительства велодорожки по Куршской косе (фото)

Начался второй этап строительства велодорожки по Куршской косе (фото)
Фото администрации Зеленоградского МО
Все новости по теме: Куршская коса

Подрядчик приступил к работам на следующем участке велодорожки на Куршской косы, стройка сейчас ведется в поселке Лесной. Об этом сообщает администрация Зеленоградского округа.

«Подрядная организация, определённая по итогам конкурсных процедур, приступила к выполнению работ по устройству велодорожки в поселке Лесной.
Работы выполняются в рамках муниципального контракта», — говорится в сообщении.

Год назад руководство нацпарка рассказывало о готовности 7-километрового участка трассы, от КПП на въезде на косу до пос. Лесной. Второй и третий этапы должны пройти вдоль автомобильной дороги и закончиться у КПП в районе погранперехода Морское — Нида.

Строительством велодорожки на косе занимается ООО «Проектно-строительная компания Луч» из Москвы. Компания выиграла конкурс в июле прошлого года, снизив стоимость контракта с 408,7 млн руб. до 402,5.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter