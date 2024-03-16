В Приморье обнаружили бесхозную канализацию и сброс стоков (видео)

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В поселке Приморье обнаружили бесхозяйные канализационные сети. Администрации Светлогорского городского округа объявлено предостережение, сообщается в телеграм-канале Северо-Западного управления Росприроднадзора.

«В районе Офицерской улицы обнаружена деформированная труба, по которой в момент осмотра происходил сброс стоков. Предположительно, осуществлялся сброс канализации, о чем свидетельствовали соответствующий запах и цвет сточных вод. Выпуск и труба не закреплены на праве хозяйственного ведения ни за каким хозяйствующим субъектом», — говорится в публикации.

По требованиям действующего законодательства при эксплуатации централизованных и нецентрализованных сетей водоотведения должны соблюдаться требования к охране окружающей среды, отметили в ведомстве. «Администрация должна принять меры по передаче бесхозяйных сетей организации, которая отвечает за водоотведение, либо ликвидировать выпуск», — заявили в Роспотребнадзоре.

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