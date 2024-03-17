В субботу в Калининградской области зафиксировали новые температурные рекорды

В субботу в ряде муниципалитетов региона были побиты суточные температурные рекорды. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и и метеоявления в Калининградской области».

«Температура по области поднялась до +11...+14°С. Калининграду не хватило всего 0,4°С до суточного рекорда (+14,5°С в 1990 году). Впрочем, рекорды были побиты в Советске и Балтийске», — отмечают метеорологи.

Согласно представленным данным сети метеостанций, в Советске воздух прогрелся до +13,1°С, в то время как предыдущий температурный рекорд в этом городе составлял +12,2°С в 2015 году. В Балтийске столбик термометра поднялся до +11,6°. Предыдущий рекорд в данном муниципалитете составлял +11°С и был зафиксирован в 1990 году.