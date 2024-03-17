Из памятника пионерам океанического лова хотят сделать анемометр с подсветкой

Из памятника пионерам океанического лова на набережной у Музея Мирового океана в Калининграде хотят сделать анемометр. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Памятник пионерам океанического лова пока украсили внутри изречениями Канта, а в будущем сделаем динамическую проекцию на внешнюю сторону монумента. Есть идея превратить стелу в эдакий анемометр, который сможет окрашиваться в разные цвета в зависимости от силы ветра», — уточнили в мэрии.

Также городские власти добавили, что в центре Калининграда стало больше подсвеченных зданий, памятников и мостов. А в ближайшее время архитектурной подсветкой украсят еще несколько объектов: «На Школу им. Чайковского осталось добавить изображение самого Петра Ильича. Дом на Октябрьской, 71 тоже будет выглядеть необычно, подгоняем картинку под размеры „экрана“, прорабатываем сценарии визуализации».