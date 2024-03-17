МВД РФ: за три дня выборов возбуждено 61 уголовное дело по фактам нарушений

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За период проведения выборов в России возбудили 61 уголовное дело и составили более 150 административных протоколов. При этом МВД России не выявило нарушений, влияющих на ход или результаты голосования. Об этом заявил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой, пишет «Коммерсант».

Большая часть дел была возбуждена по статье о заведомо ложном акте терроризма (23 дела) и воспрепятствовании осуществлению прав избирателей (21 дело). В частности, фиксировались случаи, когда на избирательных участках заливали урны с бюллетенями зеленкой, йодом и другими красящими веществами, бросали «коктейли Молотова», взрывали петарды, а также поджигали скатерти.

При этом нарушений избирательного законодательства, которые бы напрямую могли повлиять на итоги выборов, правоохранителями не выявлено, отметил Горовой.

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