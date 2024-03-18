Из-за перехода на цифровые полисы ОМС на Госуслугах регистрируются сбои

В связи с переходом на цифровые полисы в личном кабинете на портале Госуслуг может отображаться некорректная или неполная информация о полисе ОМС и прикреплении к медицинской организации. Об этом предупреждает телеграм-канал территориального фонда ОМС.

Для корректного отображения информации в ведомстве рекомендуют перевыдать согласие на получение сведений о полисе ОМС повторно.

ФОМС предлагает следующий алгоритм действий:

— Перейти в профиль, выбрать раздел «Согласия и доверенности», отозвать все действующие согласия, выбрав любую причину.

— После отзыва согласия подождать 5-10 минут и выдать согласие повторно.

— Произвести повторно запрос о полисе ОМС и прикреплении. Поиск данных обычно занимает 15 минут, но при большой нагрузке может длиться до 5 дней.

Для получения положительного результата в ФОМС рекомендуют выполнять изложенную инструкцию на персональном компьютере.