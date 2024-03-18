Регион оказался во второй половине рейтинга по зарплатам в ведущих отраслях

Все новости по теме: Социальные проблемы

Калининградская область заняла 48 место в рейтинге регионов по зарплатам в ведущих отраслях. Заработки в 85 субъектах РФ сравнили эксперты РИА «Рейтинг» на основе данных Росстата.

Согласно данным исследования, самые высокие зарплаты в Калининградской области получают специалисты сферы IT и связи. Их средний заработок составляет 72 тыс. рублей в месяц.

Лидируют в рейтинге московские финансисты со средней зарплатой 256 тыс. рублей. В данной сфере работает чуть более 300 тыс. человек или 6% всех работников столицы. В «хвосте» оказались госслужащие из Калмыкии. Их средний заработок — 47 тыс. рублей.

Оценка оплаты труда в отраслях была произведена на основе информации по средним заработным платам за 2023 год. В исследовании участвовали зарплаты в сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона. При расчётах учтена выплата подоходного налога.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter