Регион оказался во второй половине рейтинга по зарплатам в ведущих отраслях

Калининградская область заняла 48 место в рейтинге регионов по зарплатам в ведущих отраслях. Заработки в 85 субъектах РФ сравнили эксперты РИА «Рейтинг» на основе данных Росстата.



Согласно данным исследования, самые высокие зарплаты в Калининградской области получают специалисты сферы IT и связи. Их средний заработок составляет 72 тыс. рублей в месяц.

Лидируют в рейтинге московские финансисты со средней зарплатой 256 тыс. рублей. В данной сфере работает чуть более 300 тыс. человек или 6% всех работников столицы. В «хвосте» оказались госслужащие из Калмыкии. Их средний заработок — 47 тыс. рублей.

Оценка оплаты труда в отраслях была произведена на основе информации по средним заработным платам за 2023 год. В исследовании участвовали зарплаты в сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона. При расчётах учтена выплата подоходного налога.