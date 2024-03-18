Проект скейт-парка и памп-трека в ФОКе в Светлогорске не прошел экспертизу

Проект бетонного скейт-парка и памп-трека на территории Светлогорского физкультурно-оздоровительного комплекса получил отрицательное заключение госэкспертизы. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.



Скейт-парк и памп-трек (велосипедная трасса — прим. «Нового Калининграда») должны были располагаться в Светлогорском ФОКе на ул. Яблоневой, 13. Застройщиком выступал сам ФОК. Документацию готовил МАУ «Строймонтажсервис».

В 2020 году поклонники экстремальных видов спорта обращались к властям Светлогорска с петицией, в которой просили построить скейт-парк на территории города.