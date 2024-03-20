В Калининградскую область ввезли продукцию с гусеницами томатной моли

Сотрудники Россельхознадзора при контроле 20 тонн томатов, поступивших в Калининградскую область из Турции, обнаружили карантинный вредитель овощных культур — южноамериканскую томатную моль. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.



Наличие в томатах гусениц вредителя в жизнеспособном состоянии подтвердили лабораторные исследования. При этом продукция имела фитосанитарный сертификат, выданный национальной организацией по карантину и защите растений Турции.

По выбору собственника 8,4 тонны заражённых томатов были направлены на обеззараживание.