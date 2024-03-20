В «Храброво» анонсировали прямые рейсы в Египет с апреля

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С 7 апреля 2024 года из аэропорта «Храброво» планируется запустить прямые рейсы в Египет. Полеты в Шарм-эш-Шейх будет выполнять египетская авиакомпания Almasria Universal Airlines совместно с туроператором Coral Travel. Об этом сообщили в пресс-службе «Храброво».

Перелеты запланированы один раз в неделю по воскресеньям на воздушных судах Airbus А321, рассчитанных на 220 пассажирских мест. Вылет из Калининграда предполагается в 2:30, прилет на курорт — в 8:00 по местному времени. Обратный вылет запланирован в 18:30, прибытие в «Храброво» — в 1:30.

«Полетная программа согласована до мая 2025 года», — отметили в пресс-службе. По данным туроператора, которые привели в аэропорту, на направление наблюдается стабильный спрос, загрузка первых рейсов высокая.

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