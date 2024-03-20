Облвласти: прием заявлений для зачисления в первые классы стартует 1 апреля

С 1 апреля в Калининградской области стартует прием заявлений для зачисления в первый класс в школу по месту регистрации или где учатся старшие дети. Также родителям будет доступна запись в интернаты независимо от места регистрации ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Для жителей Калининграда прием заявлений начнется 1 апреля в 10.00 часов, для других муниципальных образований – 1 апреля в 14.00 часов. При этом областные власти отмечают, что на портале «Госуслуги» заработал сервис, позволяющий заполнить черновик заявления заранее. В правительстве уверяют, что создать данный документ легко, поскольку большинство полей заполняется автоматически. «Родителям первоклассника необходимо только выбрать льготы при наличии и указать другие параметры желаемого обучения.<...> Черновик заявления сохранится в личном кабинете, и 1 апреля достаточно будет просто нажать одну кнопку для отправки уже заполненной формы», — отмечается в сообщении.

Прием заявлений в школы по месту регистрации продлится до 30 июня. Решение о зачислении будет принято в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений. Уведомление об этом придет в личный кабинет родителя, который подавал заявление.