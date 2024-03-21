На Куршской косе стало меньше лосей, лис, зайцев и бобров

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На Куршской косе стало меньше лосей, лис, зайцев-русаков и бобров. Количество многих животных увеличилось. Информацию об их численности предоставили в пресс-службе нацпарка.

Наиболее вероятная численность диких животных на Куршской косе по подсчетам за 4 марта 2023 года составила: 9 лосей (в 2023 году их было 13), 102 косули (+11), 57 кабанов (+16), 44 пятнистых оленя (+7), 40 лис (-5) и 19 зайцев-русаков (-4).

Также на территории национального парка обитает примерно 27 бобров (-8), 7 выдр (+1), 27 куниц (+13), 47 белок (+18), 19 енотовидных собак (+7), 10 горностаев (+4), 15 норок (+11), 9 барсуков, 16 хорьков (+9) и 14 ондатр.

Считали животных методом «шумового прогона» на восьми локациях, таких как подкормочные площадки, кормовые навесы — места с наибольшей концентрацией животных. Также шло постоянное наблюдение за ними. Результаты потом анализировали и сравнивали для получения наиболее вероятных данных.

«Сокращение численности лося вызвано в том числе гибелью в результате столкновения с автотранспортом. Антропогенная нагрузка возрастает, поэтому мы просим водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим», — написали в пресс-службе.

Также в парке отметили, что количество лисиц зависит от состояния кормовой базы (численности мышевидных грызунов) и порой значительно колеблется год от года.

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