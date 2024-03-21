Власти: в регионе не хватает более полутысячи врачей

В Калининградской области дефицит среди медицинских кадров составляет более 1200 человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».



«На сегодняшний день дефицит врачебных кадров на территории Калининградской области составляет 516 человек, среднего медицинского персонала — 743 человека», — указано в ответе.

Также в пресс-службе сообщили, что в период с 2017 по 2023 год в регион прибыл 801 врач и 636 специалистов со средним медобразованием (всего 1437 медицинских работников) со всех федеральных округов России. Большинство из них воспользовались мерами комплексной кадровой программы, которая действует в области с начала 2018 года.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в комментариях на своей странице в соцсети «Вконтакте» отмечал, что больше всего врачей за последние пять лет приехали из Хабаровского края.