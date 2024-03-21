Власти: в регионе не хватает более полутысячи врачей

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В Калининградской области дефицит среди медицинских кадров составляет более 1200 человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

«На сегодняшний день дефицит врачебных кадров на территории Калининградской области составляет 516 человек, среднего медицинского персонала — 743 человека», — указано в ответе.

Также в пресс-службе сообщили, что в период с 2017 по 2023 год в регион прибыл 801 врач и 636 специалистов со средним медобразованием (всего 1437 медицинских работников) со всех федеральных округов России. Большинство из них воспользовались мерами комплексной кадровой программы, которая действует в области с начала 2018 года.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в комментариях на своей странице в соцсети «Вконтакте» отмечал, что больше всего врачей за последние пять лет приехали из Хабаровского края.

В 2022 году была вакантна 401 позиция врача и 585 — среднего медперсонала. В регионе отмечали нехватку, в том числе, участковых терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов, неврологов, онкологов и врачей скорой.

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