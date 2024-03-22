Облвласти объяснили «золотые» цены на подключение участков к электричеству

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Облвласти объяснили, как формируется стоимость подключения участков к электричеству, назвав её экономически обоснованной. Тариф обсуждался в комментариях на странице губернатора Калининградской области Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».

С вопросом о стоимости присоединения к электросетям к главе региона обратился один из местных жителей. «Янтарьэнерго» да и вообще «Россети» делают подключение электричества к участку дороже золота. С чем это связано и можно ли на это повлиять?», — написал он.

В ответ представители пресс-службы областного правительства, сославшись на службу по тарифам, сообщили, что «плата для физических лиц установлена на уровне экономически обоснованной и определяется в размере минимального из следующих значений: стоимость работ по технологическому присоединению, рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок, и стоимость работ по технологическому присоединению, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 киловатт запрашиваемой максимальной мощности, составляющая 9 296,58 рубля за киловатт с НДС».

Также в правительстве напомнили о льготной ставке для ветеранов, многодетных, малоимущих и некоторых других категорий граждан в размере 1 126,71 рубля за киловатт с НДС. «На территории Калининградской области работает несколько организаций: „Россети Янтарь“ и ещё 9 территориальных сетевых организаций», — добавили в пресс-службе.

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