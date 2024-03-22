В России планируют до конца года начать заселение в гостиницы по биометрии

Заселение в гостиницы по биометрическим данным без предъявления документов планируют ввести в России во второй половине 2024 года. Для этой цели создается специальный сервис, который сначала будет работать в пилотном режиме, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение аппарата вице-премьера правительства РФ Дмитрия Григоренко.



«Россияне смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов, подтверждая личность через Единую биометрическую систему (ЕБС). Соответствующее постановление утвердило правительство России. <...> На сегодняшний день ведется работа с гостиничными сетями по внедрению сервиса», — отметили в аппарате.

Пройти регистрацию можно будет самостоятельно с помощью планшета или терминала самообслуживания. «Для подтверждения личности по биометрии будет достаточно одного взгляда. После этого останется только получить ключ и пройти к себе в номер. Вводить дополнительную информацию вручную не потребуется», — пояснили в правительстве РФ.

Власти ожидают, что сервис существенно снизит нагрузку на сотрудников гостиниц, а также поможет решить проблему очередей на стойках регистрации в отдельные периоды. Возможность заселяться без документов планируют ввести в гостиницах, отелях, санаториях, домах отдыха, пансионатах, а также на территории кемпингов и турбаз. Воспользоваться сервисом смогут те, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию.