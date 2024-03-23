Глава администрации Янтарного: у инвесторов большой запрос на глэмпинги

В Янтарном в 2023 году были введены в эксплуатацию две гостиницы и новый глэмпинг. Запросы на глэмпинг высокие, поэтому местные власти будут продолжать формировать под них земельные участки. Об этом рассказал глава администрации Янтарного Артур Крупин в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в пятницу.



«В этом [2024] году также еще одна гостиница будет достроена, две проектируется, — сказал Крупин. — Ну и у инвесторов очень большой запрос на создание глэмпингов, поэтому мы готовим территории для предоставления земельных участков. Обязательно все это происходит на конкурентной основе, чтобы доходы шли в бюджет».

По словам главы администрации, в муниципалитете с каждым годом растет туристический поток — в 2022 году местные власти насчитали 465 тыс. посещений, в 2023 году — 604 тыс. посещений. «Рост потока очевиден, пляжи Янтарного пользуются популярностью. Мы занимаемся активной подготовкой к сезону — планируется установить 350 лежаков, 180 зонтиков, и мы чистим пляжи и готовим территории для тех, кто любит отдыхать на песочке», — заключил Крупин.