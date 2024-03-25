Власти Калининграда намерены взять мемориалы под охрану на майские праздники

Калининградская «Служба заказчика» ищет подрядчика, готового обеспечить охрану объектов культурного наследия. Речь идет о памятниках и мемориалах, расположенных в областном центре. Под круглосуточную охрану их хотят взять с 1 по 12 мая 2024 года. Соответствующая информация содержится на сайте госзакупок.



В список вошел 41 объект культурного наследия — мемориальные комплексы, братские могилы, памятники и памятные знаки, расположенные в Калининграде. В него, в том числе, вошли Мемориальный ансамбль 1200 воинам 11 Гвардейской армии на Гвардейском проспекте, монумент «Мать Россия» на перекрестке ул. Театральной и Ленинского проспекта, мемориальная площадь Маршала Василевского, памятный знак морякам-балтийцам на Московском проспекте и т.п

Охранники должны будут обеспечить круглосуточную охрану объектов, не допускать без специального разрешения въезд и установку на территории ОКН транспортных средств, передвижных лотков, трейлеров, павильонов, киосков, НТО. Кроме того, в задачи службы охраны войдет пресечение расклеивания рекламных материалов, нанесения граффити, катания на скейтбордах, роликовых коньках, велосипедах по подпорным стенкам, скамейкам, ограждениям и т.д.

Начальная цена закупки — 2,8 млн рублей.Торги проводятся в форме запроса котировок. Подвести итоги планируется 29 марта.