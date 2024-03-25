«Главрыбвод» закупает 540 тыс. мальков сига для выпуска в Куршский залив

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Калининградский филиал ФГБУ «Главрыбвод» закупает 540 тыс. мальков сига для выпуска в Куршский залив. Стоимость контракта — 64,8 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Закупка была осуществлена у единственного поставщика. Контракт заключают с компанией «Полекс — Аква». Подрядчик должен оказать «комплекс услуг по получению в искусственно созданных условиях среды обитания водных биологических ресурсов, с последующим их выпуском в водный объект рыбохозяйственного значения». Молодь сига необходимо доставить к месту выпуска «в живорыбной ёмкости».

Договор заключается в рамках исполнения заказчиком обязательств по устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биоресурсов и среды их обитания в результате реализации нескольких проектов. Речь о строительстве терминала по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа, реконструкции действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ, а также освоении месторождения D33. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 30 ноября 2024 года.

В октябре 2023 года в Куршский залив выпустили 200 тысяч мальков сига, выращенных на производственных мощностях рыбоводного комплекса ООО «Полекс-Аква».

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