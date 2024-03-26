Калининградским судьям выделяют путевки в Светлогорск, Сочи и Кисловодск

Калининградский областной суд заказал путевки на санаторно-курортное лечение для своих отставных судей. Согласно порталу Госзакупок, ведомство готово потратить на шесть двухнедельных путевок 659 080 рублей.



Самые дешевые путевки — в светлогорский «Янтарный берег», которые оцениваются в 94 020 рублей, а самой дорогой стала путевка в кисловодский санаторий «Долина Нарзанов» — 148 233,33 рублей.

Также две путевки выделяются в сочинский санаторий имени Фрунзе (107 766,67 и 109 940 рублей) и одна — в санаторий «Надежда» в Ессентуках (105 100 рублей). Итоги аукциона подводятся 28 марта.

Отметим, что в санаториях Светлогорска планируют отдохнуть не только калининградские, но и пензенские судьи. Для них выделяется две путевки по 63 060 рублей. В закупке отмечается, что санаторий должен иметь пляжную инфраструктуру, крытый бассейн с минеральной водой и каскадом, сауну, солярий, тренажерный зал, спортивный зал, бильярд, бар и прочие удобства.