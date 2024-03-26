Калининградским судьям выделяют путевки в Светлогорск, Сочи и Кисловодск

Калининградским судьям выделяют путевки в Светлогорск, Сочи и Кисловодск
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Туризм

Калининградский областной суд заказал путевки на санаторно-курортное лечение для своих отставных судей. Согласно порталу Госзакупок, ведомство готово потратить на шесть двухнедельных путевок 659 080 рублей.

Самые дешевые путевки — в светлогорский «Янтарный берег», которые оцениваются в 94 020 рублей, а самой дорогой стала путевка в кисловодский санаторий «Долина Нарзанов» — 148 233,33 рублей.

Также две путевки выделяются в сочинский санаторий имени Фрунзе (107 766,67 и 109 940 рублей) и одна — в санаторий «Надежда» в Ессентуках (105 100 рублей). Итоги аукциона подводятся 28 марта.

Отметим, что в санаториях Светлогорска планируют отдохнуть не только калининградские, но и пензенские судьи. Для них выделяется две путевки по 63 060 рублей. В закупке отмечается, что санаторий должен иметь пляжную инфраструктуру, крытый бассейн с минеральной водой и каскадом, сауну, солярий, тренажерный зал, спортивный зал, бильярд, бар и прочие удобства.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter