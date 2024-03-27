В «Центре для безнадзорных животных» зафиксирована гибель 305 собак и кошек

В «Центре для безнадзорных животных» зафиксирована гибель 305 собак и кошек
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Жизнь животных

В Калининградском «Центре для безнадзорных животных» (ул. Дзержинского, 205А) в 2023 году зафиксирован падеж 305 собак и кошек. Об этом «Новому Калининграду» сообщил калининградец, приславший в качестве подтверждения ответ на свое заявление из природоохранной прокуратуры Калининградской области.

В ведомстве пояснили, что в 2023 году Центр «выполнил государственное задание в полном объеме» (ему требовалось отловить 2300 безнадзорных животных).

«По состоянию на 15.02.2024 в Центре на постоянной основе (без возврата в прежние места обитания) содержатся 244 животных, из них собак — 242, кошек- 2, — сообщили в прокуратуре. — Установлено, что в 2023 году Центром отловлено 2304 безнадзорных животных, а именно собак 1619, кошек 685, из них в прежние места обитания возвращено 1412 безнадзорных животных (собак — 855, кошек — 557), 438 безнадзорных животных переданы новым владельцам, падеж 305 животных (собак 299, кошек 6)». Еще с 149 животными, как уточняется, проводятся ветеринарные мероприятия.

В ведомстве заявителю пояснили, что в распоряжении Центра имеется ветеринарный кабинет, новый операционный блок, помещения для послеоперационной реабилитации животных, помещения карантина и изолятора, а также помещения для длительного содержания животных. Здания и помещения находятся в удовлетворительном состоянии, и в них работают три специалиста с профессиональным образованием.

В прокуратуре добавили, что кормление животных в зависимости от возраста производится от одного до трех раз в сутки. Учитывая все указанное выше в ведомстве не усмотрели необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

В «Центре для безнадзорных животных» оперативно назвать причины гибели животных отказались. Редакция направила в организацию официальный запрос.

Напомним, что «Центр для безнадзорных животных» получил в оперативное управление 26,1 тыс. квадратных метров земли, 5 единиц движимого и 2 единицы недвижимого имущества в марте 2022 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter