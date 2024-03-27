В «Центре для безнадзорных животных» зафиксирована гибель 305 собак и кошек

В Калининградском «Центре для безнадзорных животных» (ул. Дзержинского, 205А) в 2023 году зафиксирован падеж 305 собак и кошек. Об этом «Новому Калининграду» сообщил калининградец, приславший в качестве подтверждения ответ на свое заявление из природоохранной прокуратуры Калининградской области.



В ведомстве пояснили, что в 2023 году Центр «выполнил государственное задание в полном объеме» (ему требовалось отловить 2300 безнадзорных животных).

«По состоянию на 15.02.2024 в Центре на постоянной основе (без возврата в прежние места обитания) содержатся 244 животных, из них собак — 242, кошек- 2, — сообщили в прокуратуре. — Установлено, что в 2023 году Центром отловлено 2304 безнадзорных животных, а именно собак 1619, кошек 685, из них в прежние места обитания возвращено 1412 безнадзорных животных (собак — 855, кошек — 557), 438 безнадзорных животных переданы новым владельцам, падеж 305 животных (собак 299, кошек 6)». Еще с 149 животными, как уточняется, проводятся ветеринарные мероприятия.

В ведомстве заявителю пояснили, что в распоряжении Центра имеется ветеринарный кабинет, новый операционный блок, помещения для послеоперационной реабилитации животных, помещения карантина и изолятора, а также помещения для длительного содержания животных. Здания и помещения находятся в удовлетворительном состоянии, и в них работают три специалиста с профессиональным образованием.

В прокуратуре добавили, что кормление животных в зависимости от возраста производится от одного до трех раз в сутки. Учитывая все указанное выше в ведомстве не усмотрели необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

В «Центре для безнадзорных животных» оперативно назвать причины гибели животных отказались. Редакция направила в организацию официальный запрос.