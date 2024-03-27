На ремонт исторического здания ДК в Железнодорожном выделили 114 млн рублей (фото)

На ремонт исторического здания ДК в Железнодорожном выделили 114 млн рублей (фото)
Фото: сайт Prussia39.ru
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На ремонт исторического здания Дома культуры в Железнодорожном выделили 114,5 млн рублей. Анонс закупки размещён на сайте регионального центра торгов.

33,3 млн выделены на текущий год, 81,2 млн — на 2025. Учреждение расположено на ул. Коммунистической, 27А. Заказчиком выступает МБУ «Правдинский городской Дом культуры».

«Дом культуры построен в Гердауэне на Лодингхаузен-штрассе в начале XX века. В послевоенные годы здание использовалось по прямому назначению, ныне в нём размещается Детская школа искусств посёлка Железнодорожного», — сообщает сайт Prussia39.ru.

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