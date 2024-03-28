Таможенники конфисковали три автомобиля, зарегистрированных за рубежом

Калининградские таможенники в 2023 году возбудили 20 административных дел по факту невывоза временно ввезенных транспортных средств. Как сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни, в трех случаях дело дошло до конфискации.



«В случаях значительного нарушения срока обратного вывоза транспортных средств, виновным лицам направлены уведомления о необходимости уплаты таможенных платежей», — добавили в пресс-службе.

Всего, как уточняется, за 2023 год на территории региона оформили временный ввоз более 105 тысяч транспортных средств для личного пользования. Однако в ряде случаев иностранные владельцы нарушали правила ввоза.

«Иностранные физические лица вправе временно ввозить на территорию Таможенного союза транспортные средства для личного пользования на срок своего временного пребывания на этой территории (но не более чем на один год) с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов. При этом транспортные средства могут использоваться только лицами, осуществившими их ввоз: передача права пользования или распоряжения ими другому лицу на таможенной территории ЕАЭС допускается при условии их таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей», — пояснили в ведомстве.

В случае, если владельцам не удается в срок вывезти автомобили с таможенной территории Евразийского экономического союза, они должны быть «помещены под таможенные процедуры в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС».