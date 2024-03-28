Таможенники конфисковали три автомобиля, зарегистрированных за рубежом

Таможенники конфисковали три автомобиля, зарегистрированных за рубежом
Фото: пресс-служба Калининградской областной таможни
Все новости по теме: Таможенные проблемы

Калининградские таможенники в 2023 году возбудили 20 административных дел по факту невывоза временно ввезенных транспортных средств. Как сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни, в трех случаях дело дошло до конфискации.

«В случаях значительного нарушения срока обратного вывоза транспортных средств, виновным лицам направлены уведомления о необходимости уплаты таможенных платежей», — добавили в пресс-службе.

Всего, как уточняется, за 2023 год на территории региона оформили временный ввоз более 105 тысяч транспортных средств для личного пользования. Однако в ряде случаев иностранные владельцы нарушали правила ввоза.

«Иностранные физические лица вправе временно ввозить на территорию Таможенного союза транспортные средства для личного пользования на срок своего временного пребывания на этой территории (но не более чем на один год) с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов. При этом транспортные средства могут использоваться только лицами, осуществившими их ввоз: передача права пользования или распоряжения ими другому лицу на таможенной территории ЕАЭС допускается при условии их таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей», — пояснили в ведомстве.

В случае, если владельцам не удается в срок вывезти автомобили с таможенной территории Евразийского экономического союза, они должны быть «помещены под таможенные процедуры в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter