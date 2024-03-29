В Калининграде подсчитали количество подвалов, которые подойдут для укрытий

Сотрудники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» обследовали более 4 тыс. городских подвалов. 3672 из них можно приспособить под укрытия, которыми население сможет воспользоваться в случае чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба горадминистрации.



«Полторы сотни таких объектов расположены в наших административных зданиях, и там, можно сказать, почти всё готово и в плане оснащения, и в плане обучения людей. Теперь настало время дооборудовать заглублённые помещения многоквартирных домов. Тут мы рассчитываем на понимание со стороны управляющих компаний, а пока сами закупаем средства первой необходимости и для этих укрытий тоже: спички, свечи, фонари, канистры для воды и т.п., в общем, всё, что позволит пробыть в них человеку до 12 часов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по крайней мере одно укрытие должно быть в каждой точке города в радиусе одного километра. Функции сборных эвакуационных пунктов, в случае необходимости, будут в основном выполнять школы и административные здания.

Полный список укрытий Калининграда в настоящее время формируется, его планируют опубликовать в течение двух месяцев. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации должны будут сообщить калининградцам, где находятся ближайшие к их домам укрытия. Довести эту информацию до своих сотрудников должны будут и все работодатели, добавили в администрации.