Археологи потребовали провести раскопки культурного слоя Кенигсберга на Румянцева (фото)

Археологи потребовали провести раскопки культурного слоя Кенигсберга на Румянцева (фото)
Фото из акта историко-культурной экспертизы

Эксперты сочли необходимым проведение археологических раскопок на месте реконструкции коллектора на ул. Румянцева. Соответствующие выводы историко-культурной экспертизы опубликованы на сайте регионального правительства.

В 2019 году на правом берегу Преголи выявили культурный слой Кенигсберга площадью около 300 тысяч квадратных метров. Он располагается на территории улиц Буткова, Правой набережной и набережной Баграмяна, а также вдоль насыпи участка железной дороги, ведущей из Калининграда в Советск. В слоях почвы археологи нашли битый красный кирпич, уголь, фрагменты глиняных сосудов и др. Их предварительная датировка — XVII-XVIII века, ХIХ — начало ХХ века.

По мнению экспертов, работы по реконструкции коллектора могут повредить и разрушить культурный слой, а для того, чтобы сохранить исторические объекты, необходимо провести раскопки. «Поскольку изменение строительного проекта невозможно, а предусмотренные им земляные работы способны оказать негативное воздействие на ОАН, в соответствии с п. 2 ст. 40 Закона № 73-ФЗ на территории ОАН необходимо провести спасательные археологические полевые работы», — отмечается в документе.

На проведение раскопок, по оценке экспертов, необходимо не менее 60 рабочих дней. Они должны проходить в благоприятное время года при положительных температурах воздуха и отсутствии снега. Заказчиком историко-культурной экспертизы выступило ООО «Балтспецархеология». Экспертом — директор научно-производственного объединения «Черноземье» Александр Ерохин.


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