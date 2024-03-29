В Москве арестовали журналистку, снявшую последнее видео с Навальным*

Басманный суд Москвы арестовал журналистку издания Sota Vision (признано иностранным агентом в РФ) Антонину Фаворскую (Кравцову) на два месяца, до 28 мая, сообщается в телеграм-канале московских судов.

Ее обвиняют в сборе материала, изготовлении и монтаже видеороликов и публикаций для «Фонда борьбы с коррупцией*» (организация признана экстремистской и террористической в РФ и запрещена). По статье ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) ей грозит до шести лет лишения свободы.

Согласно данным РБК, представители Фонда борьбы с коррупцией* заявляли, что Фаворская ничего не публиковала на их ресурсах. Сама журналистка назвала обвинения абсурдными.

17 марта Антонину Фаворскую задержали в кафе рядом с Борисовским кладбищем, где она возлагала цветы к могиле основателя ФБК* Алексея Навального* (признан террористом и экстремистом в РФ). Нагатинский суд назначил ей десять суток административного ареста по статье о неповиновении полиции. Журналистка должна была выйти 27 марта из спецприемника «Сахарово», но ее задержали вместе с коллегами Александрой Астаховой и Анастасией Мусатовой, приехавшими ее встречать. Дома у всех троих прошли обыски.

Ранее Антонина Фаворская освещала суды Алексея Навального в колониях и сняла последнее видео с ним на заседании 15 февраля, где политик присутствовал по видеосвязи.

* Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021); — Организация внесена Минюстом в перечень общественных объединений и религиозных организаций в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».