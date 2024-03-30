СМИ: в РФ введут пошлины для иностранных товаров, заказанных в маркетплейсах

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Заказы физлиц из-за границы через маркетплейсы перестанут подпадать под беспошлинный порог и будут облагаться ввозными сборами вне зависимости от суммы покупки. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на несколько источников.

Изменения планируются после вступления в силу поправок в таможенное законодательство Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Новая концепция предполагает введение понятия товаров электронной торговли и предусматривает требование уплачивать при их реализации физлицам обязательные сборы. «В отношении товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, подлежат уплате таможенная пошлина в отношении товаров электронной торговли и в случае, если это предусмотрено законодательством государства-члена [ЕЭАС], — налоги», — говорится в протоколе решения членов ЕАЭС, принятого в конце декабря прошлого года.

Потребуется ратификация новой нормы национальными парламентами, поэтому сроки ее введения не называются. Однако говорится, что это возможно уже до конца 2024 года.

Как отмечает издание, ранее заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявлял, что в отношении товаров для личного пользования порог беспошлинной торговли сохранится только при «пересылке от [одного] физического лица [другому] физическому лицу».

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