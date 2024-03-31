«Малиновка», «Гнездо», «Нептун»: в Зеленоградске обозначили официальные пляжи

Власти Зеленоградского округа утвердили границы 11 официальных пляжей, на которых будут работать спасатели летом 2024 года. Как отмечается в постановлении, опубликованном на сайте местной администрации, летний купальный сезон в Зеленоградске продлится с 1 июня по 31 августа.



В самом Зеленоградске в список мест массового отдыха попали в западной части: пляж «Малиновка» напротив пос. Малиновка (протяженность 350 метров); пляж «Гнездо» напротив одноименного кафе (протяженность 400 метров); пляж «Резиденция» напротив жилого комплекса «Резиденция» (протяженность 400 метров); пляж «ДЮСОЛ им. Л. Голикова» в районе дома № 40 по ул. Гагарина (протяженность 50 метров); пляж «Гагарина» в районе ул. Гагарина (протяженность 900 метров).

В центральной части Зеленоградска согласно постановлению будут действовать пляжи: «Нептун» в районе кафе «У Нептуна» (протяженность 400 метров); «Центральный» (протяженность 300 метров). В восточной части — пляж «Роза ветров» протяженностью 500 метров.

Также два официальных пляжа будут работать в пос. Лесной — в районе променада протяженностью 550 метров, а также на траверзе детского оздоровительного лагеря «Алые паруса» (протяженность 50 метров). Продолжит свою работу официальный пляж в пос. Куликово протяженностью 400 метров.