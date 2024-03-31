«Автовокзал» ввел для межмуниципальных автобусов остановку «Кардиоцентр»

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Госпредприятие Калининградской области «Автовокзал» ввело остановку «Кардиоцентр». Как отмечается на сайте предприятия, это сделано «в целях улучшения качества обслуживания пассажиров, а также транспортной доступности населения».

«С 01 апреля 2024 года доступна покупка билетов от Кардиоцентра до населенных пунктов Калининградской области, в том числе в направлении городов: Советск, Черняховск и Гусев. Купить билеты можно на сайте и в кассах нашего предприятия, как в Калининграде, так и городах Советск, Черняховск, Гусев, Озерск, Правдинск, Краснознаменск и Славск в день отправления и предварительно за 10 дней», — говорится на сайте.

Отметим, что бывший Кардиоцентр находится в пос. Родники под Калининградом. В 2015 году в учреждении открылось отделение травматологии и ортопедии, в связи с чем оно получило новое название — «Федеральный центр высоких медицинских технологий» Минздрава России (г. Калининград).

Также в пос. Родники построен областной онкологический центр. Как ранее утверждал глава региона Антон Алиханов, открыть онкоцентр для пациентов собираются в апреле 2024 года.

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