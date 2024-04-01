В Калининграде у «копателя» изъяли порох, патроны и части огнестрельного оружия (видео)

В Калининграде у «копателя» изъяли порох, патроны и части огнестрельного оружия (видео)
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
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В Калининграде у «черного копателя» изъяли порох, фрагменты стрелкового оружия и коллекцию штык-ножей. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, в ходе обыска, проведенного с сотрудниками регионального УФСБ, в гараже на улице Старшего сержанта Карташева у 48-летнего владельца недвижимости были найдены банки с порохом, патроны различного калибра, основные части огнестрельного оружия и штык-ножи.

«Со слов 48-летнего владельца гаража, бездымный порох он извлёк из найденных при раскопках на местах боёв боеприпасов в сентябре прошлого года, — уточняет пресс-служба ведомства. — По заключению эксперта, порох массой 1016 граммов отнесён к категории метательных взрывчатых веществ».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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