В России незаконный провоз алкоголя приравняли к контрабанде ядовитых веществ

Незаконный провоз через границу РФ алкоголя и табачной продукции приравнен к контрабанде ядовитых веществ. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу погранслужбы России.

С 1 апреля алкогольная и табачная продукция включены в правительственный перечень стратегически значимых товаров. Ответственность за контрабанду товаров, включенных в данный перечень, предусмотрена ст. 226.1 УК РФ.

Согласно данной статье, за контрабанду алкоголя или табака предусмотрен штраф до 1 млн руб. или лишение свободы до пяти лет. Также статья устанавливает ответственность за контрабанду ядовитых веществ, редких животных, культурных ценностей.