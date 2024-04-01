В России вступил в силу закон, усложняющий перепланировку квартир

С 1 апреля вступили в силу изменения в Жилищный кодекс РФ, регулирующие вопросы перепланировки в квартирах. Теперь перепланировка будет считаться завершённой только после внесения соответствующих сведений в ЕГРН, пояснили в минконтроля Калининградской области.

«Ранее перепланировкой считалось изменение конфигурации помещения, требующее внесения изменений в технический паспорт помещения. Новеллой является введение нового определения перепланировки, а именно: изменение границ и (или) площади помещения, образование новых помещений, изменение его внутренней планировки, что влечет за собой необходимость внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости», — отмечается на сайте регионального правительства.

Перепланировка должна согласовываться с органами местного самоуправления. После собственник жилья обязан получить акт приемки и заказать у кадастрового инженера новый технический план. Акт приемки необходимо отправить в Росреестр для внесения изменений в ЕГРН. Срок для утверждения составляет 30 дней (до вступления поправок в силу он не был установлен) Документы на регистрацию изменений органы местного самоуправления должны отправить в Росреестр в течение пяти рабочих дней.

«Если внесение изменений в планировку не будет согласовано, нарушителям грозит административный штраф. Кроме того, в этом случае необходимо будет вернуть планировку помещения в исходное состояние», — говорится в публикации.


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