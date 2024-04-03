В Калининграде собирают средства на бассейн для детского хосписа

Благотворительный центр «Верю в чудо» проводит акцию «Месяц заботы», посвящённую сбору средств на бассейн для детского хосписа «Дом Фрупполо». Информация размещена на сайте центра. Там же можно перечислить деньги.



Первый в Калининграде стационарный детский хоспис строят на ул. Дмитрия Донского, рядом с Детской областной больницей. На оборудование бассейна необходимо собрать более 4,6 млн рублей. Круглый год там смогут заниматься более 350 детей с тяжёлыми диагнозами из Калининградской области. Всего на оснащение Центра паллиативной помощи и детского хосписа «Дом Фрупполо» потребуется более 300 млн рублей, собрать которые нужно за 2 года. На данный момент собрано 16.7 млн рублей. На бассейн в настоящее время собрано порядка 14 тыс. рублей.

«Плавание очень важно для наших детей. Водная среда, в которой совершаются лечебные движения, оказывает дополнительное воздействие. Тёплая вода, например, снижает тонус, расслабляет мышцы. Это особенно полезно для наших ребят, у которых есть спастика. Детям с нейромышечными заболеваниями, у которых снижены тонус и сила, вода помогает подключать в работу пораженные мышцы. При нарушениях осанки — укреплять мышечный корсет, снимать напряжение с тех групп мышц, которые включаются в работу для компенсации. В общем, занятия в бассейне — почти универсальное лекарство», — рассказала невролог хосписа «Дом Фрупполо» Евгения Сони.

Символическая закладка камня в основание детского хосписа прошла 24 июня 2022 года. Проект учреждения был включён в госпрограмму развития здравоохранения Калининградской области в 2019 году губернатором Антоном Алихановым, 10 июня 2022 года было получено разрешение на строительство. Окончание работ планируется на декабрь 2025 года. К тому времени в учреждении планируют организовать медико-административную часть, дневной центр на 42 посещения в день, круглосуточный стационар на 15 комнат для одноместного размещения пациента и его семьи, бассейн.

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В прошлом году прошла первая акция «Месяц заботы», в рамках которой было собрано 2,2 млн рублей на специализированные кровати для будущего стационара.