Налоговая предупреждает калининградцев о мошенниках, требующих сдать декларацию

УФНС России по Калининградской области предупреждает о мошенниках, которые используют новую схему обмана. Об этом сообщает телеграм-канал Калининградской торгово-промышленной палаты.

На электронную почту граждан злоумышленники направляют письмо от лица налоговых органов и требуют предоставить декларацию на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ, воспользовавшись указанной ссылкой. На открывшейся странице мошенники просят указать личные данные и реквизиты банковской карты — номер, имя и фамилию владельца карты, трехзначный код с оборотной стороны. Так злоумышленники собирают информацию для похищения денежных средств и использования персональных данных в других мошеннических схемах.

Управление настоятельно рекомендует не переходить по ссылкам из писем и не предоставлять никакую личную и финансовую информацию мошенникам. «Налоговые органы не рассылают электронные письма о необходимости представления декларации по форме 3-НДФЛ с требованием указать реквизиты банковской карты и личную информацию. Налогоплательщикам следует самостоятельно задекларировать свои доходы за 2023 год в срок до 2 мая 2024 года», — подчеркивается в сообщении.