64 кг пеламиды: таможня рассказала о «личном багаже» пассажиров «Храброво»

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В марте 2024 года пассажиры Храброво предприняли 100 попыток вывезти из Калининградской области крупные партии товара в личном багаже. Все попытки были выявлены сотрудниками таможенного поста «Аэропорт» Калининград Калининградской областной таможни, сообщила пресс-служба ведомства.

«Граждане пытались вывезти в личном багаже: 64 кг рыбы (филе пеламиды), 8400 заколок для волос, 2100 кремниевых пластин, 180 пробников духов, 148 единиц бижутерии, 80 бус из янтаря, четыре партии образцов шоколадных конфет и шоколада общим весом 82 кг, 10 планшетных компьютеров, 10 кг изделий из эпоксидной смолы с вставками из янтаря, а также различные виды оборудования и др», — рассказали в таможне.

Калининградская областная таможня напоминает, что вывоз товаров для личного пользования с территории ОЭЗ в Калининградской области на остальную часть таможенной территории ЕАЭС допускается в пределах норм ввоза, установленных Решением Совета Евразийской экономической комиссии.

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