Алиханов хочет проверить дороги, где можно было «позвоночник выплёвывать»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов планирует проверить качество дорог после ремонта в отдельных муниципалитетах. Об этом он заявил на заседании регионального правительства в четверг, 4 апреля.



«Я помню своё путешествие в Славский район. Это ужас! Там иногда можно было позвоночник выплёвывать. После заезда на мосты подбрасывало метра на полтора в воздух. Я так понимаю, что дорогу до Заповедного, до Мысовки сделали. Вот давайте съездим. Заодно проверим качество связи в посёлках и муниципалитетах. Я хочу сам за рулём поехать. Давайте доедем, посмотрим на это на всё», — сказал Алиханов.

Речь также зашла о дорогах в Калининграде. Губернатор высказал «отдельное замечание для мэрии города». «Реагируйте на сообщения в соцсетях самостоятельно», — обратился к коллегам глава региона, ежедневно получающий десятки жалоб на состояние городских дорог в соцсетях.