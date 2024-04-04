Алиханов — главе ФКР: на фасады домов устанавливайте камеры видеонаблюдения

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов распорядился, чтобы на фасадах домов в процессе капремонта устанавливались камеры видеонаблюдения, которые можно подключить к системе «Безопасный город». Об этом он заявил, обращаясь к главе Фонда капремонта, на заседании регионального правительства в четверг, 4 апреля.

«Везде, где мы делаем капремонт за счет субсидии от правительства, обязательно, и желательно не только за счет субсидии, но и в целом — везде предусматривать на фасадах камеры видеонаблюдения хорошего разрешения под «Безопасный город», чтобы видеть входы во дворы, входы в подъезды. Это кратно снижает преступность. <…>На тех домах, где это делается, туда особо уже и не лазят, не хотят связываться. Поэтому эту работу надо продолжать», — заявил губернатор.

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