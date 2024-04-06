СК возбуждает дело из-за смерти жителя Светлогорска, избитого таксистом (фото)

СК возбуждает дело из-за смерти жителя Светлогорска, избитого таксистом (фото)
Скриншот видеозаписи с камер наблюдения
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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения к журналистам жительницы Калининградской области, чей отец были избит таксистом и впоследствии скончался от полученных травм.

«В средства массовой информации обратилась жительница Калининградской области с жалобой на бездействие компетентных органов в расследовании обстоятельств смерти ее отца, — сообщает пресс-служба СК РФ. — Со слов заявительницы, год назад мужчина был избит водителем такси, вследствие чего госпитализирован и впоследствии скончался».

В ведомстве напомнили, что в настоящее время уголовное дело по факту причинения телесных повреждений потерпевшему находится в производстве МВД России.

В пресс-службе регионального управления СК РФ «Новому Калининграду» уточнили, что речь идет о случае, произошедшем в апреле прошлого года в Светлогорске.

4 апреля в МО МВД России «Светлогорский» поступило сообщение о том, что 84-летнему пенсионеру неизвестный мужчина нанес травмы, когда он открывал ворота, чтобы выехать на автомобиле с территории дома.

Участковые уполномоченные полиции установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 42-летний водитель такси, который находился рядом с воротами на своей машине.

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