Власти назвали промежуточных лидеров в голосовании за объекты благоустройства

В голосовании за объекты благоустройства в 2025 году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Калининграде на данный момент лидируют Пеньковое озеро, сквер на ул. Флотской и Парк Ветеранов на Аллее Смелых. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.



Проекты благоустройства первых двух территорий предусматривают создание мест для семейного отдыха, прогулок и занятий спортом. За территорию Пенькового озера на момент публикации материала проголосовало 2689 человек, за сквер на Флотской — 2574.Включить в список для голосования парк на Аллее Смелых предложил Фонд социальной поддержки ветеранов-строителей. В случае победы в парке могут появиться летний кинотеатр, лодочная станция, площадка для занятий йогой и павильон экзотических птиц. На данный момент концепцию поддержали 1349 человек. Ещё 53 проекта в Калининграде пока набрали меньше голосов.

В других муниципалитетах области в голосовании участвуют от трёх до семи проектов. В Балтийске основная борьба разворачивается между бульваром Пикуля и сквером у железнодорожного вокзала. В Черняховске у проголосовавших лидирует Ботанический сад в Кировском микрорайоне. В Янтарном — сквер на ул. Советской. В Правдинске на данный момент больше всего голосов набрал парк имени Кутузова, в Немане на первом месте Сквер влюблённых на ул. Победы. Всего в голосовании на данный момент приняло участие более 28 тыс. человек.